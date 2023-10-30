إسرائيل.. مطالب بإقالة نتنياهو من منصبه على الفور

قالت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، إن الحكومة فشلت في قيادة إسرائيل خلال أصعب لحظاتها، وطالبت بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه على الفور.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قالت ميخائيلي: “حتى في أصعب أوقاتنا، حتى اليوم، الحكومة فشلت في قيادة … إسرائيل تمر بأصعب لحظاتها، ويشعر الإسرائيليين أنه لا توجد قيادة، ولا توجد إدارة”.

وأضافت “الإسرائيليون يرون أن رئيس الوزراء قلق على نفسه فقط”، بعد حادثة بالأمس أصدر فيها نتنياهو – أو أحد موظفيه – بيانا ألقى فيه على ما يبدو المسؤولية عن فشل إسرائيل في 7 أكتوبر على رؤساء أجهزة المخابرات.

وتابعت: “في مثل هذه الحالة من انعدام الثقة، يجب استبدال نتنياهو الآن على الفور”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.