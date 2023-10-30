مسؤول بـ "الزراعة" يوضح جهود الرئيس السيسي في استصلاح الأراضي

وجه المهندس أحمد ياسين، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقدمه من دعم لجهاز حماية الأراضي، وهو ما جعل الجميع يشعر باهميته، إذ أن الجهاز كان لديه مشاكل عديدة، والرئيس سعى للتعامل معها خلال الفترة الماضية.

جهود الدولة في استصلاح الأراضي

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي كان يتحدث في أحد مؤتمراته عن استصلاح الأراضي، لم يتم إيصال الحقيقة الكاملة أمام المواطنين، إذ أنه يتم ترويض الصحراء، وهذا الأمر صعب للغاية، ويحتاج "مال قارون، وصبر أيوب، وعمر نوح، عشان نخرج بأرض زراعية".

وتابع مسؤول وزارة الزراعة، أن الجهاز يواجه تغيرات مناخية موجودة على الأرض، مثل التصحر، أو حدوث ملوحة في الأراضي نتيجة الري المكثف، إذ أن نقل البنية التحتية من الوادي إلى الصحراء أمر صعبًا للغاية، موضحا أن الرئيس السيسي والدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لترويض الصحراء واستصلاح الأراضي.

وواصل، أن أكثر محافظتين شهدا مشاكل وتعدي على الأراضي خلال الفترة الماضية، هما البحيرة وكفر الشيخ التي تحتل المركز الأول، لافتا إلى أن الجهاز يعاني من تعدي على المهندسين، وتجمهر من المواطنين، لافتا إلى أن 2 من الموظفين أصيبوا في محافظة كفر الشيخ أثناء تأدية عملهم فيما يتعلق بالتعدي على الأراضي.