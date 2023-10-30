إعلامية فلسطينية: الوضع مأساوي في غزة.. والأطفال يسقطون كل 5 دقائق

كشفت مريم أيوب، إعلامية فلسطينية، عن أن الوضع في غزة تخطى كلمة مأساوي، والشعب الفلسطيني تعب من كثرة الحديث حول أن الوضع ينهار، وغزة تنهار، لافتة إلى أن ما حدث في غزة والقصف الإسرائيلي اليومي يؤكد أن إسرائيل لا ينفع معهم سلام، "دول مش ناس نقعد معاهم، ولا ناس ينفع نعمل معاهم سلام، دي دولتنا ودي أرضنا، أي سلام بنتكلم عنه".

المعاناة تزداد في غزة

وأضافت "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور" اليوم الاثنين، أن إسرائيل تزعم أن ما تقوم به في غزة ردًا على عمليات السابع من أكتوبر، والحقيقة أن الشعب الفلسطيني يُباد منذ عقود، في حرب بنفس الطريقة.

وتابعت الإعلامية الفلسطينية، أن غالبية المؤسسات العربية والغربية تتحدث عن أن إسرائيل ترد، وهذا أمر مؤسف للأسف، لا أحد يتحدث حول ما يتم من إسرائيل، "عداد الأطفال بيزيد كل 5 دقايق، الأطفال بتموت كل دقائق، والموضوع بقا شبه عداد الساعة، ومش عارفين الموضوع هيفضل لغاية إمتى، قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية لم تحدث من قبل".

واستكملت، أن المستشفيات منهارة، والقطاع الصحي منهار بشكل كبير، والمساعدات التي تدخل للقطاع شحيحة بشكل كبير، ولا يصل 1% من احتياجات القطاع الصحي، على الرغم من كثرة المطالبات والمناشدات والاستنكار، "التعليم أيضا متوقف من يوم 8 أكتوبر".