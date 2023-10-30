حركة الجهاد تعلن مصرع عدد من الأسرى الإسرائيليين بسبب قصف الاحتلال

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، مصرع عدد من الأسري الإسرائيليين لديها بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجهاد: “عدد من الأسرى لدينا فارقوا الحياة وكل دقيقة هي خطر على الأسرى الباقين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قبضة حماس هو محاولة للتشويش على فيديو الأسيرات في وجه الضغوط الداخلية عليه.

وقال الناطق باسم حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية، معلنا أن الحركة مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

وأضاف "قاسم" أن حركة حماس تعول على قدرتها على إدارة المعركة الحالية وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو تتصور أن هجماتها العشوائية يمكن أن تحسن شروط إطلاق سراح الأسرى.