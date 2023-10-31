أخبار الفن.. محمد أنور عن مشاركته في موسم الرياض: شرف لي.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

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بديلا لـ محمد سلام.. محمد أنور عن مشاركته في موسم الرياض: شرف لي

علق الفنان محمد أنور، على مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض؛ بعدما حلَّ بديلا لـ محمد سلام بعد اعتذاره عن العمل تضامنا مع أهل غزة

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن مرض والدتها| تفاصيل

كشفت الفنانة مي عز الدين كواليس مسرحية زواج اصطناعي التي تقدمها في السعودية.

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم التصريح للآتى أسماؤهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح

تعب في الصدر.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إلهام الفضالة

طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها على صحتها، بفيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وأكدت خلاله أن صحتها تتحسن.