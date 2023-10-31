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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن مرض والدتها| تفاصيل

صدى البلد

كشفت الفنانة مي عز الدين كواليس مسرحية زواج اصطناعي التي تقدمها في السعودية.

وقالت، في تصريحات لبرنامج عرب وود:" كان همي أن أكون على قدر المسئولية، خاصة وأنني بعد قبولي للعمل؛ والدتي مرضت، وكنت مشغولة معها لأنها كانت تغسل الكلى".

وتأتي مسرحية "زواج اصطناعي" لتقدم تجربة فريدة في عالم المسرح والكوميديا.

والعمل يروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، وهذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

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لأول مرة.. مى عز الدين تقدم مسرحية زواج اصطناعى بموسم الرياض

وتجمع هذه القصة بين الكوميديا والعواطف الإنسانية، حيث يتعين على الزوجين أن يواجها مشاكلهما بوجه جدي ومضحك في نفس الوقت، وهذا يعكس مهارات الأداء المميزة التي يتمتع بها كلا من محمد أنور ومي عز الدين.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العلاقات العاطفية الذكاء الاصطناعي الفنانة مي عز الدين برنامج عرب وود

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