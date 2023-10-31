بديلا لـ محمد سلام.. محمد أنور عن مشاركته في موسم الرياض: شرف لي

علق الفنان محمد أنور، على مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض؛ بعدما حلَّ بديلا لـ محمد سلام بعد اعتذاره عن العمل تضامنا مع أهل غزة.

وقال محمد أنور، في برنامج عرب وود: “كنت من أول الفنانين الذين شاركوا في موسم الرياض، وهذه المسرحية عبء كبير وشرف لي، وأتمنى تكون بداية كبيرة للموسم”.

تأتي مسرحية "زواج اصطناعي" لتقدم تجربة فريدة في عالم المسرح والكوميديا.

والعمل يروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية. هذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وتجمع هذه القصة بين الكوميديا والعواطف الإنسانية، حيث يتعين على الزوجين أن يواجها مشاكلهما بوجه جدي ومضحك في نفس الوقت. وهذا يعكس مهارات الأداء المميزة التي يتمتع بها كل من محمد أنور ومي عز الدين.