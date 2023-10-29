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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها بالسعودية.. تفاصيل شخصية محمد سعد في مسرحية علي بابا

محمد سعد
محمد سعد

يستعد الفنان محمد سعد لطرح عرض مسرحي في فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة من خلال مسرحيته الكوميدية الجديدة التي تعرف باسم «علي بابا».

 

ويعقد حاليا  المخرج محسن رزق جلسات عمل مع محمد سعد؛ لتطوير السيناريو للمرة الأخيرة، على أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بدء مرحلة البروفات في القاهرة، وكذلك رسم ملامح الديكور والملابس، حيث سينتهي فريق العمل من التحضيرات كلها قبل السفر إلى السعودية بوقتٍ كاف.

 

قصة المسرحية 

 

وتدور أحداث المسرحية حول اختبار الأمانة، حيث سيظهر محمد سعد بدور ميكانيكي سيارات أمين، ينتقل إلى عالم وزمن آخر، ويطلق عليه اسم «علي مرسيدس» في العالم الجديد، ويواجه مجموعة تحديات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه، فهل سيتعاون مع العصابة، أم سيصمد ويرفض خيانة ضميره؟.

 

أبطال المسرحية

 

يشارك في بطولة مسرحية «علي بابا» بجانب محمد سعد، كل من سامي مغاوري، دينا محسن «ويزو»، حسن عبد الفتاح وآخرين.

محمد سعد علي بابا

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