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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متى يشير صعوبة الاستيقاظ من النوم إلى خطر.. احترس من هذه الأعراض

متى يشير صعوبة الاستيقاظ
متى يشير صعوبة الاستيقاظ من النوم إلى الخطر يهددك ؟

صعوبة الاستيقاظ من النوم يمكن أن تكون عرضًا لعدة أسباب، وقد لا تشير بالضرورة إلى وجود خطر ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون صعوبة الاستيقاظ من النوم عرضًا لمشكلة صحية أو نمط حياة غير صحي.

إليك بعض الأمثلة عن الحالات التي قد تشير إلى خطر بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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متى يشير صعوبة الاستيقاظ من النوم إلى الخطر يهددك ؟

الشعور بالتعب المستمر: إذا كنت تشعر بالتعب والإرهاق طوال اليوم، قد يكون هذا دليلاً على وجود مشكلة صحية مثل فقر الدم، أو اضطرابات النوم مثل الأرق المزمن أو انقطاع التنفس أثناء النوم (اعتلال النَّفَق الهوائي النَّوَمِيّ).

النوم لفترة كافية ومع ذلك صعوبة الاستيقاظ: إذا كنت تحصل على ما يكفي من ساعات النوم (عادةً بين 7 إلى 9 ساعات للبالغين) ومع ذلك تجد صعوبة في الاستيقاظ، فقد يكون هناك مشكلة في نوعية النوم، قد تكون تعاني من اضطرابات النوم مثل فقدان التنفس أثناء النوم، أو ألم في العضلات والمفاصل أثناء النوم.

التغيرات المفاجئة في نمط النوم: إذا لاحظت صعوبة في الاستيقاظ من النوم بعد تغيير في نمط النوم، مثل التحول من العمل النهاري إلى العمل الليلي، فقد يحتاج جسمك وعقلك إلى وقت للتكيف مع هذه التغييرات.

إذا كنت تعاني من صعوبة مستمرة في الاستيقاظ من النوم أو تشعر بالقلق بشأن نمط نومك، فمن المستحسن استشارة الطبيب، يمكن للمهنيين الصحيين تقييم حالتك وتوجيهك نحو الخطوات المناسبة لتحسين نوعية نومك وصحتك العامة.

الاستيقاظ صعوبة الاستيقاظ من النوم الشعور بالتعب المستمر التغيرات المفاجئة في نمط النوم ​​​​​​​health

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