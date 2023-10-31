اتحاد جدة يفقد خدمات فابينيو 3 مباريات

أكد تقرير صحفي، غياب البرازيبي فابينيو عن صفوف اتحاد جدة السعودي لمدة 3 مباريات، بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن فابينيو يعاني من إصابة في وتر القدم، تعرض لها في التدريبات خلال الفترة الماضية، ويخضع على إثرها إلى برنامج علاجي ولياقي مكثّف تفاديا للتدخل الجراحي.

وأضافت أن الجهاز الطبي لاتحاد جدة رفض الجهاز الطبي للاتحاد منح فابينيو الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية، لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، في وقت يستجيب للعلاج بشكل ملحوظ.

وتابعت أن فابينيو سيغيب عن اتحاد جدة أمام الفيحاء، اليوم الثلاثاء، في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة قمة الجولة 12 من الدوري السعودي أمام الشباب، الجمعة المقبل، إضافة إلى المواجهة الآسيوية أمام القوة الجوية العراقي، الإثنين المقبل.

وانضم فابينيو إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.