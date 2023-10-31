اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال في بيت لاهيا

يخوض مقاتلو كتائب المقاومة الفلسطينية (قوات الشهيد عمر القاسم) اشتباكًا مسلحًا بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات المتوغلة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.



وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" تفجير منزل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، لافتة إلى أن ذلك هو جزء من فاتورة المواجهة ودليل على حقد الاحتلال وعجزه.

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان : إن إقدام الكيان الصهيوني على تفجير منزل القائد في حركة حماس صالح العاروري، صباح اليوم، هو جزء من ثمن التحرر الذي يدفعه شعبنا في مواجهة آلة القتل والهمجية الصهيونية.



