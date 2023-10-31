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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنمية لم تشهدها منذ التحرير|أحمد عامر: ما يحدث في سيناء شئ مذهل

أحمد عامر
أحمد عامر

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن ما حدث في سيناء على مدار السنوات القليلة الماضية لم تشهده منذ تحريرها، متابعًا أنه على مدار الـ 9 سنوات الماضية تم ضخ 800 مليار جنيه في مختلف المجالات.

وأضاف “عامر” ، خلال حواره المذاع عبر فضائية “دي إم سي” اليوم الثلاثاء، أن سيناء شهدت 500 مشروع في التنمية العمرانية والزراعية والصناعية وبنية أساسية وموانئ وطرق وخدمات صحية وتعليمية ومدن جديدة، معقبًا: “ما يحدث في سيناء شئ كبير ومذهل للغاية”.

وأشار إلى أن سيناء هي مهد الرسلات ومعبر الأنبياء، فهي أرض مقدسة بكافة المقاييس، حيث تمثل سيناء جزءًا غاليًا وعزيزًا على كل مواطن مصري، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد تفريط أو مساومة على أرض سيناء.

سيناء أحمد عامر التنمية السيسي الرئيس السيسي

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