ارتدى نجل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيًا كاكيًا مثل الذي يرتديه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة عيد الهالوين.

وكانت ابنة وزير الخارجية الأمريكي، ترتدي اللونين الأصفر والأزرق، وبمناسبة “الهالوين”، توجه الأطفال إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لطلب الحلوى.

وقالت الصحيفة الأوكرانية “كييف بوست”، إن أطفال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "ارتدوا زي زيلينسكي وبألوان العلم الأوكراني”.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “تايم” الأمريكية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يشعر «بالخيانة» من قبل داعميه الغربيين، الذين حرموه من الدعم والاهتمام الذي اعتاد عليه.

ووفقا للتقرير، ترى دائرة الرئيس الآن أنه “واهم” وأن الصراع مع روسيا من المستحيل الفوز به.

وتحدث زيلينسكي ومستشاروه إلى المجلة الأمريكية بعد أن زار الرئيس الأوكراني واشنطن الشهر الماضي، على عكس الترحيب بالبطل الذي تلقاه في ديسمبر الماضي، شهدت الزيارة الأخيرة استجواب زيلينسكي حول الفساد في أوكرانيا ومنع من مخاطبة المشرعين في الكابيتول هيل.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم كييف «طالما استغرق الأمر»، فشل الكونجرس في الاتفاق على مشروع قانون مساعدات جديد لأوكرانيا.