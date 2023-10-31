عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. نجل وزير الخارجية الأمريكي يرتدي ملابس زيلينسكي في الهالوين

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

ارتدى نجل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيًا كاكيًا مثل الذي يرتديه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة عيد الهالوين.

وكانت ابنة وزير الخارجية الأمريكي، ترتدي اللونين الأصفر والأزرق، وبمناسبة “الهالوين”، توجه الأطفال إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لطلب الحلوى.

وقالت الصحيفة الأوكرانية “كييف بوست”، إن أطفال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "ارتدوا زي زيلينسكي وبألوان العلم الأوكراني”.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “تايم” الأمريكية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يشعر «بالخيانة» من قبل داعميه الغربيين، الذين حرموه من الدعم والاهتمام الذي اعتاد عليه.

ووفقا للتقرير، ترى دائرة الرئيس الآن أنه “واهم” وأن الصراع مع روسيا من المستحيل الفوز به.

كتائب القسام في بيان عسكري: قصفنا أسدود ردا على استهداف الأبرياء

استشهاد 15 شخصا في قصف إسرائيلي علي مخيم النصيرات وسط غزة

وتحدث زيلينسكي ومستشاروه إلى المجلة الأمريكية بعد أن زار الرئيس الأوكراني واشنطن الشهر الماضي، على عكس الترحيب بالبطل الذي تلقاه في ديسمبر الماضي، شهدت الزيارة الأخيرة استجواب زيلينسكي حول الفساد في أوكرانيا ومنع من مخاطبة المشرعين في الكابيتول هيل.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم كييف «طالما استغرق الأمر»، فشل الكونجرس في الاتفاق على مشروع قانون مساعدات جديد لأوكرانيا.

بلينكن زيلينسكي الرئيس الأوكراني الهالوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

بالدليل.. كتائب القسام تنشر فيديو يثبت نجاحها أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال| شاهد

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

موضوعات متعلقة

استشهاد 15 شخصا في قصف إسرائيلي علي مخيم النصيرات وسط غزة

“دعوا غزة تعيش”.. متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في مجلس الشيوخ الأمريكي|شاهد

تحذير عاجل من أوستن بعد الهجمات علي الجيش الأمريكي بالشرق الأوسط

أكسيوس: أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي دخلوا قطاع غزة

6 أطنان من المتفجرات.. الاحتلال يدمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا

الرئيس الإماراتي يقرر تغيير اسم مطار أبوظبي.. تعرف على السبب

400 شهيد وجريح.. بيان عاجل من حماس عن م.جزرة مخيم جباليا

أمريكا ترد على اتهامات روسيا بالتورط في اقتحام مطار بداغستان

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن التدخل المباشر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

شاهد.. نجل وزير الخارجية الأمريكي يرتدي ملابس زيلينسكي في الهالوين

تعبت يا الله وراضية.. أخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها

وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح

وزير الخارجية: الاستهداف الإسرائيلي لمرافق الأونروا يقوض حماية المدنيين

كتائب القسام: قصفنا أسدود ردا على استهداف الأبرياء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض جلدي مزمن| 7 أنواع مختلفة من الصدفية.. تعرف عليها

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

بعد وفاة الإعلامية سارة حسن.. معلومات صادمة عن مرضها

ماتت فى عز شبابها .. سبب وفاة الإعلامية سارة حسن

فيديو

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

"بدي أكل خبز".. طفل فلسطيني يريد الاستشهاد ليأكل في الجنة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ