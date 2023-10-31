عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام: قصفنا أسدود ردا على استهداف الأبرياء في غزة

صدى البلد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مسئولتها عن قسم مستوطنة أسدود شمال قطاع غزة، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين، وضمن العمليات الجهادية لطوفان الأقصى.

وبحسب البيان العسكري الذي أصدرته القسام، فإن القصف جاء عبر رشقة من الصواريخ، وهي العملية التي تمت رغم الهجوم البري الذي تتعرض له مدن غزة منذ الجمعة الماضية. 

وشهدت منطقة اسدود المحتلة سقوط وابل من الصواريخ على مناطق متفرقة منها ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ على مدينة اسدود حيث ظهرت سيارات مشتعلة وزجاج متطاير من الأبنبة السكنية.

فيما أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، عن إصابة أربعة أشخاص في موقعي سقوط لصواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة أشدود شمال قطاع غزة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بشظية اخترقت جسده بشكل خطير، فيما أصيب ثلاثة رجال آخرين، أعمارهم 64 و46 و35 عاما، بجروح طفيفة وجروح في جسدهم. في أطرافهم نتيجة شظايا زجاج.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تم نقل الأربعة إلى مستشفى أسوتا بالمدينة، وذكرت نجمة داود الحمراء – على غرار جمعية الهلال الأحمر بالدول العربية - أنه يتم إجراء عمليات مسح في ساحات أخرى بالمنطقة، تحسبا لوجود ضحايا أخرين نتيجة صواريخ المقاومة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

بالدليل.. كتائب القسام تنشر فيديو يثبت نجاحها أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال| شاهد

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

موضوعات متعلقة

المقاومة صامدة.. 4 إصابات أحدهم حالته خطيرة في القصف على مستوطنة أشدود

"حزين وخائف ووحيد".. هكذا يشعر المراهقون اليهود بأمريكا بعد اشتعال المدارس والجامعات ضد إسرائيل.. ويرددون: "هناك دول عربية آمان لنا أكثر من هنا"

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

هلع في ألمانيا| طلاب المدارس يثورون ضد إسرائيل رغم دعم الدولة والإعلام لتل أبيب.. تفاصيل

لا يفرقوا بين محمد الضيف وأبو مازن .. نخبة إسرائيل ترهن مستقبل الكيان العبري بالتخلص من السلطة الفلسطينية وحماس

الرعب ينتشر داخل الكيان| غليان بين المستوطنين المهجرين من إسرائيل.. وصواريخ حماس وحزب الله تحقق أهدافها

زعيم إسرائيل يرتعد من يوم القيامة| قصة الحرب الداخلية مع نتنياهو.. والفشل يدفعه لقت.ل الجميع

موقف عاجل من الرئيس البرازيلي تجاه حماس وتصريح غير مسبوق ضد نتنياهو

ترشيحاتنا

شاهد.. نجل وزير الخارجية الأمريكي يرتدي ملابس زيلينسكي في الهالوين

تعبت يا الله وراضية.. أخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها

وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح

وزير الخارجية: الاستهداف الإسرائيلي لمرافق الأونروا يقوض حماية المدنيين

كتائب القسام: قصفنا أسدود ردا على استهداف الأبرياء في غزة

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض جلدي مزمن| 7 أنواع مختلفة من الصدفية.. تعرف عليها

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

بعد وفاة الإعلامية سارة حسن.. معلومات صادمة عن مرضها

ماتت فى عز شبابها .. سبب وفاة الإعلامية سارة حسن

فيديو

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

"بدي أكل خبز".. طفل فلسطيني يريد الاستشهاد ليأكل في الجنة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ