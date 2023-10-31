كتائب القسام: قصفنا أسدود ردا على استهداف الأبرياء في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مسئولتها عن قسم مستوطنة أسدود شمال قطاع غزة، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين، وضمن العمليات الجهادية لطوفان الأقصى.

وبحسب البيان العسكري الذي أصدرته القسام، فإن القصف جاء عبر رشقة من الصواريخ، وهي العملية التي تمت رغم الهجوم البري الذي تتعرض له مدن غزة منذ الجمعة الماضية.

وشهدت منطقة اسدود المحتلة سقوط وابل من الصواريخ على مناطق متفرقة منها ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ على مدينة اسدود حيث ظهرت سيارات مشتعلة وزجاج متطاير من الأبنبة السكنية.

فيما أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، عن إصابة أربعة أشخاص في موقعي سقوط لصواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة أشدود شمال قطاع غزة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بشظية اخترقت جسده بشكل خطير، فيما أصيب ثلاثة رجال آخرين، أعمارهم 64 و46 و35 عاما، بجروح طفيفة وجروح في جسدهم. في أطرافهم نتيجة شظايا زجاج.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تم نقل الأربعة إلى مستشفى أسوتا بالمدينة، وذكرت نجمة داود الحمراء – على غرار جمعية الهلال الأحمر بالدول العربية - أنه يتم إجراء عمليات مسح في ساحات أخرى بالمنطقة، تحسبا لوجود ضحايا أخرين نتيجة صواريخ المقاومة.