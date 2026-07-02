مونديال 2026| محمد موسى: أخبار مطمئنة من معسكر المنتخب قبل موقعة أستراليا

أكد الإعلامي محمد موسى أن أنظار الجماهير المصرية تتجه خلال هذه الأيام إلى مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفراعنة يواصلون كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية وسط آمال كبيرة بمواصلة المشوار في البطولة.



وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، يواصل استعداداته المكثفة على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا، المقرر إقامتها يوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ32، في لقاء يمثل محطة حاسمة لا بديل فيها عن تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة.

وأشار إلى أن المران شهد تطورات إيجابية، بعدما انتظم حمدي فتحي في التدريبات الجماعية عقب حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، كما شارك قائد المنتخب محمد صلاح في جزء من الحصة التدريبية، في إطار تجهيزه بشكل كامل للمباراة المقبلة.

وأضاف أن الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح واصلا تنفيذ برنامج تأهيلي خاص، بهدف تجهيزهما بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهات المقبلة، في ظل حرص الجهاز الفني على اكتمال جاهزية جميع العناصر.

ولفت محمد موسى إلى أن الأجواء داخل معسكر المنتخب تسودها حالة من التركيز والروح المعنوية المرتفعة، مدعومة بالحضور المستمر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين يحرصون على تقديم الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني.

واختتم محمد موسى بالتأكيد على أهمية المواجهة المرتقبة أمام أستراليا، مشيرًا إلى أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفراعنة في البطولة، قبل أن يستضيف عبر الهاتف نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الكابتن سمير كمونة، لتحليل الجوانب الفنية واستعراض فرص المنتخب في حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/892070317273954/