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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتقوا الله.. محمد موسى يشيد بيقظة الأجهزة الرقابية بعد إحباط كارثة صحية في الغربية

التموين
التموين
رحمة سمير

علق الإعلامي محمد موسى على نجاح الأجهزة الرقابية بمحافظة الغربية في ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع حلوى الأطفال، مؤكدًا أن ما تم الكشف عنه يمثل جرس إنذار خطير بشأن بعض الممارسات التي تهدد صحة المواطنين، وفي مقدمتهم الأطفال.


وقال موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  إن الجشع لا ينبغي أن يصل إلى حد المتاجرة بصحة الصغار، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط نحو طن من حلوى الأطفال داخل مصنع يعمل دون ترخيص، قبل طرحها في الأسواق.
وأوضح أن الأخطر في الواقعة هو ما أسفرت عنه التحريات من استخدام مادة بودرة التلك في تصنيع الحلوى، وهي مادة غير مخصصة للاستخدام الغذائي، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى عواقب صحية جسيمة إذا وصلت هذه المنتجات إلى الأطفال.
ووجه محمد موسى التحية إلى الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين، وجميع الجهات المعنية بمحافظة الغربية، مشيدًا بسرعة تحركها ويقظتها في إحباط هذه الواقعة قبل أن تتحول إلى كارثة صحية تمس آلاف الأسر.
وشدد على أن صحة الأطفال لا يجوز أن تكون مجالًا لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا أن أي منتج غذائي يُقدم للطفل يجب أن يخضع لأعلى معايير الجودة والسلامة، لأن أي إهمال في هذا الملف قد يترتب عليه أضرار صحية خطيرة أو مزمنة، موجها رسالة إلى التجار قائلا: اتقوا الله.. ضميركم فين؟
وأكد موسى أن مواجهة الغش التجاري في المنتجات الغذائية تستوجب تطبيق القانون بكل حسم، ومحاسبة كل من يعبث بصحة المواطنين، داعيًا إلى تعزيز الرقابة على مصانع الأغذية لحماية المستهلك، خاصة الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية رفع الوعي لدى الأسر بضرورة شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، تمهيدًا لاستضافة أحد المتخصصين لشرح المخاطر الطبية المحتملة لاستخدام مثل هذه المواد، وكيفية حماية الأطفال من المنتجات غير الآمنة.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/892070317273954/ 

محمد موسى الأطفال الأجهزة الرقابية الغربية التموين

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