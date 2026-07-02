أزهري: من يغش بامتحانات الثانوية"خرج من ربقة الإسلام"

أكد الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام قام ببناء الإنسان، وبناء ما حوله، ليكون الإنسان معمرًا للأرض، موضحًا أن الطالب الذي يغش في الامتحانات يضر المجتمع، كما يهدم نفسه.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشخص الذي يغش في امتحانات الثانوية العامة أو أي امتحانات أخرى، يكون عالة على نفسه ومجتمعه.

خرج من ربقة الإسلام

ولفت إلى أن الطالب الذي يغش يرتكب ذنبًا، وأنه خرج من ربقة الإسلام، وأن الشخص الغشاش يهدم كل شيء في المجتمع.

وأشار إلى أن الإنسان السوي هو من يبني نفسه على الاستقامة، ولا يغش غيره، ولا يحصل على أشياء ليست من حقه، مؤكدًا أن الغش يُعد صورة من صور الفساد.

وكشف أن هناك قلة من الأسر الحمقاء تهاجم المعلمين بسبب عدم السماح للطلاب بالغش في الامتحانات.