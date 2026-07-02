أزهري: دور الأسرة في تربية الأبناء تراجع لـ 20% بسبب المؤثرات الخارجية

أكد الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن دور الأسرة في تربية الأطفال قد تراجع بشكل كبير وأصبح لا يتجاوز 20%، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد تأثير الدراما.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في حال نشأة الطفل داخل أسرة مفككة، فإن ذلك يمثل مأساة كبيرة، ويؤدي إلى تراجع واضح في مستوى التربية.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن نجني العنب من شجرة شوك، معلقًا: "لن نجني من الشوك العنب"، موضحًا أن الأسرة التي تعاني من مشكلات تنتج أطفالًا يعانون بدورهم من اضطرابات ومشكلات سلوكية.

وأشار إلى أن الآباء هم من يغرسون القيم الصحيحة في تربية الأطفال، مؤكدًا أن تراجع دور الأسرة يعود إلى تعدد المؤثرات الخارجية.