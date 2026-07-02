مدير الأكاديمية العسكرية: من المهام الأساسية لقواتنا المسلحة الحفاظ على استقرار البلاد

قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ المهمة الأساسية للقوات المسلحة المصرية تتمثل في الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات الشعب المصري، إلى جانب المعاونة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، ثم مساندة أجهزة الدولة كافة في مختلف المجالات للنهوض بالدولة المصرية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأكاديمية تسعى إلى خدمة الدولة من خلال هذا الدور الثالث، وأنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، جرى اشتراط الحصول على دورة التأهيل لمدة 6 أشهر داخل الأكاديمية العسكرية المصرية كشرط أساسي للتعيين في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن كفاءة أي مجتمع تعكس في الأساس كفاءة أفراده.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي أن الهدف من دورات التأهيل المدني داخل الأكاديمية هو إعادة صياغة وبناء شخصية متكاملة، لإعداد جيل يتمتع بأعلى درجات الوعي، ومدرك للثوابت والقيم الوطنية، وقادر على مواجهة تحديات الأمن القومي، إلى جانب التأهيل البدني بما يحقق التناسب الجسمي اللازم لأداء المهام الوظيفية، فضلاً عن التأهيل النفسي الذي يعزز الثبات الانفعالي، والعمل الجماعي، والقدرة على التكيف مع التغيير، والتوافق مع البيئة المحيطة، مؤكداً أن الأكاديمية لا تغير شخصية المتدرب، وإنما تُظهر أفضل ما لديه.

وتابع، أن المتدربين يحصلون على برامج متنوعة تشمل دورات عن التهديدات الأمنية، والعمل النفسي، والحوكمة، ومكافحة الفساد، والتحول الرقمي، إلى جانب برنامج القيادة الإيجابية للذات، وموضوعات الإتيكيت والتغذية، والزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة، والأنشطة الرياضية، ولقاءات التوعية.