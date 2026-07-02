اغتيال عراقجي وقاليباف.. واشنطن تجهض خطة إسرائيلية استهدفت وفد التفاوض الإيراني

اعتقد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل ربما كانت تخطط لاغتيال أعضاء بارزين في فريق التفاوض الإيراني أثناء إجراء واشنطن محادثات حساسة مع طهران الربيع الماضي للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.

اغتيال عراقجي وقاليباف

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن واشنطن كانت قلقة بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين - وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف - خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في أبريل.

وبحسب بعض المصادر، خشية أن تؤدي محاولة اغتيال إسرائيلية إلى إفشال المفاوضات، طلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة تحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل لهذين المسؤولين.

أقرّ مسؤولون أمريكيون بأنه خلال المرحلة الشديدة من الحرب، كان عراقجي وقاليباف، بصفتهما مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، هدفين مشروعين لإسرائيل، التي كانت عازمة على إسقاط النظام الإيراني.

لكن بعد انطلاق المفاوضات بجدية في أبريل، اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن أي محاولة لاغتيال القادة الإيرانيين ستؤدي إلى إنهاء المحادثات وإشعال فتيل القتال من جديد.

بدأت الحرب في 28 فبراير بغارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، استنادًا جزئيًا إلى معلومات استخباراتية أمريكية

وبينما ركزت الضربات الأمريكية على القوات البحرية والصاروخية الإيرانية، أولت إسرائيل الأولوية لاستهداف القيادة في المرحلة الأولى من الحرب، عازمة على قتل أكبر عدد ممكن من كبار المسؤولين.

وشمل ذلك اغتيال قادة يُحتمل أن يكونوا أكثر براغماتية، ممن كانت إدارة ترامب تأمل في التفاوض معهم، مثل علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني، وكمال خرازي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق.

وكان الرجلان مشاركين في المفاوضات مع الولايات المتحدة عندما قُتلا في غارات جوية إسرائيلية.