مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: نسعى للريادة إقليميا والتميز عالميا

قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ الأكاديمية تضم 5 كليات هي: الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، إضافة إلى الكلية العسكرية التكنولوجية التي انضمت مؤخرًا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رؤية الأكاديمية تقوم على السعي إلى الريادة إقليميًا والتميز عالميًا في العلوم العسكرية والمدنية، من خلال استراتيجية واضحة تحدد الأهداف وآليات تحقيقها.

وأشار اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي إلى أن الأكاديمية تستهدف إعداد ضباط مقاتلين وفق أعلى معايير الجودة، يمتلكون القدرة على القيادة وتطوير القوات المسلحة، مع الاعتماد على أحدث أساليب التعليم والتدريب لضمان مواكبة التطورات الدولية وخدمة القوات المسلحة المصرية.

وتابع، أن الهدف بالنسبة للطلبة العسكريين يتمثل في إعداد ضباط قادرين على قيادة وحداتهم بكفاءة في مختلف الظروف، مع امتلاك خلفية علمية وثقافية تواكب التطورات العسكرية.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي أن الأكاديمية لا تقتصر على إعداد الطلبة العسكريين، بل تضم أيضًا دارسين مدنيين، يتم العمل على إعادة صياغة شخصياتهم لإبراز أفضل ما لديهم، وليس تغييرهم، بهدف إعداد شخصية تلتزم بمعايير الإتقان، وتتصرف بانضباط، وتتخذ قراراتها بعد تفكير.

وواصل، أن الأكاديمية تعمل، بالنسبة للطلبة العسكريين، على «صناعة مقاتل كفء، قائد، مدرب، مؤثر»، بينما تستهدف بالنسبة للدارسين المدنيين تأهيل «مواطن كفء» قادر على التأثير وصناعة التغيير في مجتمعه.

