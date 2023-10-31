الأمم المتحدة: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة طعام يمكن الانتقاء منها

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مشددا على ضرورة التناسب والحيطة من قبل جميع الأطراف.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال جوتيريش: “حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات”.

وأضاف: “يضع القانون الدولي الإنساني قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها. إنها ليست قائمة طعام يمكن الانتقاء منها”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.