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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تكذب جيش الاحتلال بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من الأسر

أبو عبيدة
أبو عبيدة

نفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير مجندة إسرائيلية كانت خلال عملية برية في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن "إسرائيل لم تصل لأي من الأسرى لديها".

وفي وقت سابق أمس، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، تحرير مجندة كانت أسيرة لدى حماس خلال عملية برية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك: “تم تحرير مجندة الليلة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة”.

وكانت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، نشرت أول لقطات مصورة لبعض الأسرى الصهاينة الذين احتجزتهم حماس في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت إحدى الأسيرات وهي تصرخ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن من ندفع ضرائب تفضل أعمل على تحريرنا نحن موجودون هنا بشروط قاسية جدًا رجاء قم بتحرير أسراهم ليتم تحريرنا نحن".

وأضافت: "أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن".

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