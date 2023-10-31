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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: سيناء ستتحول لمنطقة جذب مهمة خلال 5 سنوات

الإعلامي كرم جبر
الإعلامي كرم جبر

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن كواليس زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء ومعبر رفح، قائلا إن الرحلة بدأت من مطار ألماظة، مع مجموعة من السياسيين والفنانين وأعضاء البرلمان، ورئيس الوزراء كان معه وزير الصحة، ووزير التعليم والتعليم العالي ووزير التنمية المحلية، وتم الوصول إلى العريش، ومن ثم انتقلوا إلى الكتيبة 101 خلال مؤتمر صحفي تم عرض خطة تعمير سيناء من خلاله، والمؤشرات تقول إن سيناء خلال 5 سنوات ستتحول لمنطقة جذب مهمة جدا لمصر، وسيبدأ فيها خطة لتعميرها بشكل كامل. 

 

كرم جبر يتحدث عن سيناء 

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن سيناء خلال السنوات القادمة ستشهد ثورة عمرانية كبيرة، لافتا إلى أن سيناء كانت مطمعا والظروف الأمنية كانت صعبة فيها للغاية، ولكن المشروعات التي عرضها رئيس الوزراء كانت تبشر بالخير، موضحا أن 80% من المشروعات سينفذها أبناء سيناء. 

 

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن رئيس الوزراء أيضا تحدث اليوم مع مشايخ سيناء، وتم الحديث عن محاولات الإغراء والغواية من كل المستعمرين الذين يحاولون التواجد في سيناء، ومقاومة شيوخ سيناء هذه المحاولات والإغراءات وأصروا على أن سيناء قطعة من أرض مصر، وستكون أرض مصرية. 

 

وشدد على أن الرئيس السيسي أكد أن سيناء لن تكون إلا مصرية، ولن يتم الموافقة على أي صفقات خاصة بهذه الأرض على الإطلاق، وأن مصر لن تترك أي متر من خلالها. 

كرم جبر معبر رفح سيناء رئيس الوزراء وزير الصحة الكتيبة 101

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