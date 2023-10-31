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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالة تعدٍ على مساحة 1200 متر بمركز دسوق بكفرالشيخ

إزالة تعديات في كفر
إزالة تعديات في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الثلاثاء، إزالة حالة تعدٍ على مساحة 1200 متر مربع، بقرية منشأة على أغا بمركز دسوق، مشدداً على استمرار حملات إزالة التعديات على مدار الـ 24 ساعة بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

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وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن، على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، مضيفاً: «أي تعدٍ على موظف هعتبره عليّ شخصياً».


وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعدٍ، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

كما شدد على إعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة.

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