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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار BMW الفئة الثامنة في مصر

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري أشهرها 8 Series المعروفة باسم الفئة الثامنة.

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BMW 8 Series

مواصفات السيارة BMW 8 Series موديل 2023

تتمتع السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بمنظومة دفع رباعي، وعلبة تروس أوتوماتيك تتألف من 8 سرعات، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 4400 سي سي تيربو ينتج طاقة اجمالية تصل الى 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر.

 

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 280 كيلومتر في الساعة.

BMW 8 Series

تأتي السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بتصميم ثنائي الأبواب، بالإضافة إلى جانب شبكة امامية تنقسم إلى قطاعين مع فتحات هوائية طولية، إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر، مع جنوط رياضية ذات مظهر هندسي مميز باللون الفضي، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

 

BMW 8 Series

قياسات وأبعاد السيارة BMW 8 Series موديل 2023

تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي بلغ 200 بوصة، وعرض 75 بوصة، وارتفاع كلي بلغ 54 بوصة، وقاعدة عجلات 119 بوصة.

 

أسعار السيارة BMW 8 Series موديل 2023

السيارة BMW 8 Series موديل 2023 الفئة الأولى GC LCI بقيمة قدرها 8,400,000 جنيه 

السيارة BMW 8 Series موديل 2023 الفئة الثانية CONVERTIBLE LCI بقيمة قدرها 8,650,000 جنيه   

السيارة BMW 8 Series  موديل 2023 الفئة الثالثة  M8بقيمة قدرها 11,520,000 جنيه     

BMW مصر الفئة الثامنة BMW 8 Series 8 Series

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