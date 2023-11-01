فرج عامر: الأهلي فضح الكاف أمام الفيفا.. تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن فضيحة الكاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر: الأهلي فضح الكاف امام الڤيفا ، وكشف كل الاعيبة التحكيمية والڤيڤا تقرر عدم خوض النهائي او الفرجة علية كحدث رياضي عملاق.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.