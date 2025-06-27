خلّوا الكلاب كلوا صوابع رجله| لقاء سويدان: إللي حصل في العمرانية لازم يبقى قضية رأي عام

كشفت الفنانة لقاء سويدان خلال إحدى حلقات برنامجها "لقاء على الهواء" عن تفاصيل صادمة لحادث تعذيب وحشي تعرض له عامل يُدعى محمد محمود في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت سويدان، خلال استضافتها لقريبة المجني عليه، أن محمد كان يعمل لدى ثلاثة أشقاء ويقيم مع زوجته وأطفاله في نفس مكان العمل، وبحسب ما ورد في البرنامج، تعرض العامل لتعذيب ممنهج وغير إنساني استمر لمدة 15 يومًا، بعد أن اتهمه أصحاب العمل بسرقة زجاجات زيت طهي فارغة، في الوقت الذي لم يكن يتقاضى فيه راتبه منذ عدة أشهر.

روت قريبة الضحية أن محمد كان يُعلَّق من قدميه ويتعرض للإهانة والضرب، كما تم توثيقه وتصويره أثناء تعذيبه، وصل الأمر إلى حد أن قدميه تعرضتا لتلف شديد، إذ انقطع الدم عنهما وتحولت لونهما إلى الأزرق، كما التهمت الكلاب أربعة من أصابع قدميه، وفق ما ذكرت.

ووصفت الفنانة لقاء سويدان ما تعرض له العامل "محمد محمود" في العمرانية بأنه "أمر غير إنساني بالمرة"، مؤكدة أن الضحية كان يعاني من مشكلة بسيطة أشبه بإعاقة أو تأخر في الفهم، وهو ما جعله عرضة للاستغلال والتعذيب من قبل ثلاثة أشقاء كان يعمل لديهم.

وقالت سويدان، خلال حلقة مؤثرة من برنامجها "لقاء على الهواء"، إن ما تعرض له محمد من تعذيب ممنهج وإهانة أمام زوجته وأطفاله "لا يمكن أن يقبله عقل أو ضمير"، مؤكدة أن هذه الجريمة لا يمكن أن تصدر عن بشر طبيعيين.

وأضافت: "واضح إن الناس دي استغلوا ظروفه وإنه طيب أو بسيط.. لو كان عدل، مش هيعملوا فيه كده"، مشيرة إلى أن الضحية ظل معلقًا ويتعرض للتعذيب 15 يومًا، حتى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ.

وأعربت الفنانة عن أملها في أن "ينتصر القضاء للضحية" وأن ينال المتهمون أقصى عقوبة ممكنة، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتابعت: "عندي أمل في القضاء، والناس دي لازم تتحاكم ويتحاسبوا حساب قاسي".

كما دعت سويدان الجمهور إلى تبني القضية، قائلة: "أتمنى من الناس اللي بتتفرج تتبنى الموضوع.. ولازم تبقى قضية رأي عام".

وفي ختام حديثها، وجهت الشكر لرجال المباحث ووزارة الداخلية على سرعة التحرك وضبط المتهمين، مشيدة بالدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في التعامل السريع مع الواقعة.