عمرو محمود ياسين يوجه رسالة دعم لـ مصطفى محمد: نفسي صلاح يتكلم معاه

وجّه السيناريست عمرو محمود ياسين رسالة دعم إلى مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي مصطفى محمد، داعيًا المقربين منه إلى مساندته خلال الفترة الحالية، ومؤكدًا ثقته في قدرته على استعادة مستواه من جديد.

ونشر عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، منشورًا تحدث فيه عن حالة الإحباط التي يمر بها اللاعب، مطالبًا بضرورة وجود شخص قريب منه يساعده على تجاوز هذه المرحلة.

وكتب: “لازم حد يبقى عاقل وقريب لمصطفى محمد يوجهه، أنا عارف الراجل محبط، بس هي فيها رجوع لو ركز ورجع يشتغل هيقوم نفسه تاني.”

كما أعرب عن أمله في أن يتدخل قائد منتخب مصر محمد صلاح لدعم زميله، مختتمًا منشوره قائلًا: “نفسي حد زي صلاح يتكلم معاه.”

آخر أعمال عمرو محمود ياسين

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال عمرو محمود ياسين مسلسل “وننسى اللي كان”، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، وقامت ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ويُعد المسلسل ثالث تعاون يجمع بين عمرو محمود ياسين وياسمين عبدالعزيز، بعد نجاحهما في مسلسلي “وتقابل حبيب” و**“ونحب تاني ليه”**