بن شرقي يعتذر لجماهير الأهلي لهذا السبب

وجه اشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جماهير النادي بعد الخروج من دوري المجموعات في كأس العالم للأندية.

ونشر بن شرقي صورا له خلال مشاركته مع الأهلي في مباريات كأس العالم وكتب :" تحية شكر وتقدير كبيرة للجمهور الكبير والعظيم الذي ساندنا في هذه التظاهرة العالمية نعم كنتم السند الأول لينا ، ونعتذر لكم جميعا وان شاء الله القادم افضل".

وأنهى الأهلي مشواره في البطولة برصيد نقطتين فقط جمعهما من التعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، والتعادل في الجولة الثالثة مع بورتو بنتيجة 4-4 ، بينما خسر في مباراته الثانية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.