طارق سليمان: الشناوي يتحمل مسؤولية هدف بورتو الرابع فقط

علَقَ طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي والحالي لفريق المقاولون العرب، على آداء محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ودعها الأهلي من دور المجموعات بعدما أنهى مشواره بالمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي التي ضمت إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأنهى الأهلي مشواره في البطولة برصيد نقطتين فقط جمعهما من التعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، والتعادل في الجولة الثالثة مع بورتو بنتيجة 4-4 ، بينما خسر في مباراته الثانية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN :

محمد الشناوي كان أفضل لاعبي الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من المونديال ، وتصدى لأكثر من كرة محققة في الشوط الثاني ، أبرزها تسديدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة.

وأضاف: رغم تسجيل فريق بورتو لأربعة أهداف في مرمى الأهلي بالجولة الثالثة، إلا أن محمد الشناوي لا يُسأل إلا عن الهدف الرابع فقط، الذي سجله البديل بيبي ، حيث تمركز الشناوي بشكل خاطئ وتأخر في اتخاذ قراره والتحرك نحو الكرة، لكن بقية الأهداف لا يتحمل مسؤوليتها.

وتابع: هناك العديد من حراس المرمى الذين ظهروا بشكل مميز في مونديال الأندية حتى الآن مثل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والأرجنتيني أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي الأمريكي، لكن الافضل في البطولة حتى الآن هو المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الذي تألق في مباراة ريال مدريد ونجح في التصدي لركلة جزاء.