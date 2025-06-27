أحمد مرتضى منصور: هاني شكري مطالب بالاعتذار لجماهير الأهلي

طالب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، زميله الحالي بالمجلس هاني شكري، بتقديم اعتذار رسمي إلى جماهير النادي الأهلي، على خلفية الفيديو المسرب الذي ظهر فيه الأخير وهو يوجه إساءات إلى جماهير القلعة الحمراء.

وقال أحمد مرتضى، خلال استضافته في برنامج "مان تو مان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية:"قلت لهاني شكري لازم تعتذر لجمهور الأهلي.. قعدة الصحاب حاجة، لكن لما تكون مسؤول وفي كاميرا بتصور، الأمور بتختلف".

وأضاف: "مش لازم نهاجم هاني شكري أو نقاطعه، هو يقدر يعتذر بشكل لائق وينهي الأزمة.. وأنا من أنصار إننا نستر على الناس، خصوصًا إن دلوقتي فيه كاميرات في كل مكان ممكن تسجل أي حاجة دون علمك".

وشدد أحمد مرتضى على أن التمثيل الرسمي لأي نادٍ كبير مثل الزمالك يتطلب وعيًا كاملًا بالتصرفات والكلمات، مؤكدًا:

"لما تكون مسؤول في الزمالك، كل تصرفاتك لازم تكون محسوبة، لأنك بتمثل كيان كبير.. وأنا وقت وجودي في المجلس كنت دائمًا مهتم بشكلي وصورتي العامة مع أي ظهور إعلامي".