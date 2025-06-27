قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بإجماع 43 دولة .. أبو العينين يتسلم رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
إنهاء قوائم انتظار مرضى الغسيل الكلوي بـ رعاية بورسعيد الصحية .. صور
50 شهيدا في غزة خلال الساعات الأخيرة.. وقصف إسرائيلي يستهدف مدارس وخيام النازحين
107 موظفين مهددين بالفصل.. إنتل تستعد لتسريح 20% من موظفيها عالميا
وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
فريدة الشوباشي: مصر تعزز حضورها الإقليمي ودورها لإرساء السلام برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
ردَّ غاضبا.. ماذا قال رامي رضوان عن أنباء انفصاله عن دنيا سمير غانم
بعد رحيل فرانك.. مفاجأة بشأن مدرب برينتفورد الجديد
برلمانية المصري الديمقراطي: رئاسة مصر للبرلمان الأورومتوسطي فرصة لإنهاء الموقف الإقليمي المتأزم
تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب
تقرير مستشفى العباسية يكشف حقيقة سفاح الإسكندرية
أمريكا تدرس إنشاء برنامج نووي إيراني بقيمة 30 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد مرتضى منصور: هاني شكري مطالب بالاعتذار لجماهير الأهلي

احمد مرتضي
احمد مرتضي
منار نور

طالب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، زميله الحالي بالمجلس هاني شكري، بتقديم اعتذار رسمي إلى جماهير النادي الأهلي، على خلفية الفيديو المسرب الذي ظهر فيه الأخير وهو يوجه إساءات إلى جماهير القلعة الحمراء.

وقال أحمد مرتضى، خلال استضافته في برنامج "مان تو مان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية:"قلت لهاني شكري لازم تعتذر لجمهور الأهلي.. قعدة الصحاب حاجة، لكن لما تكون مسؤول وفي كاميرا بتصور، الأمور بتختلف".

وأضاف: "مش لازم نهاجم هاني شكري أو نقاطعه، هو يقدر يعتذر بشكل لائق وينهي الأزمة.. وأنا من أنصار إننا نستر على الناس، خصوصًا إن دلوقتي فيه كاميرات في كل مكان ممكن تسجل أي حاجة دون علمك".

وشدد أحمد مرتضى على أن التمثيل الرسمي لأي نادٍ كبير مثل الزمالك يتطلب وعيًا كاملًا بالتصرفات والكلمات، مؤكدًا:
"لما تكون مسؤول في الزمالك، كل تصرفاتك لازم تكون محسوبة، لأنك بتمثل كيان كبير.. وأنا وقت وجودي في المجلس كنت دائمًا مهتم بشكلي وصورتي العامة مع أي ظهور إعلامي".

مرتضي منصور احمد مرتضي منصور الزمالك هاني شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

ترشيحاتنا

محكمة

حبس المتهمين بترويج المخدرات في دار السلام

المتهم

القبض على مروجى المخدرات بدار السلام | فيديو

حادث مرورى

مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مرورى بقنا

بالصور

طريقة عمل كفتة الأرز على الطريقة التقليدية

طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

قبل حفل زفافهما .. مصادر تؤكد: جيف بيزوس ولورين سانشيز متزوجان بالفعل

جيف بيزوس ولورين سانشيز
جيف بيزوس ولورين سانشيز
جيف بيزوس ولورين سانشيز

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد