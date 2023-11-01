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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل أفريقية النواب: السيسى أول قائد فى تاريخ مصر يهتم بتنمية سيناء

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن كلمة وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة شمال سيناء بمثابة رسالة واضحة وحاسمة تؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حفظ أمن واستقرار مصر والحفاظ على حدودها والاستمرار فى تشييد المزيد من المشروعات القومية العملاقة داخل أرض الفيروز.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم: إن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يهتم باحداث تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية ومستدامة على أرض الفيروز لدرجة جميع أهالى سيناء اصبحوا يتمتعون بحقوقهم بمفهومها الشامل فى التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة مؤكداً أن أكبر دليل الاستثمارات الضخمة التى نفذتها الدولة فى مجالات تشييد مشروعات البنية الاساسية فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة والاسكان ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والأنفاق.

وأشاد الدكتور محمد سليم بالنجاحات الكبيرة التى حققتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتشييد العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل أرض الفيروز بصفة عامة وتنفيذ مشروعات المحاور والانفاق والكبارى التى ربطت سيناء بالوادي والدلتا بصفة خاصة مؤكداً أن ربط سيناء بالوادي والدلتا اسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية الى سيناء التى ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أكبر وأهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وأفريقيا.

وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي

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