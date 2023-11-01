استشهاد عائلات بأكملها.. الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل مجزرة جباليا الثانية

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن عائلات بأكملها استشهدت في مجزرة جباليا الثانية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وأكد الدفاع المدني في غزة، أن “العشرات استشهدوا في مجزرة الفالوجا بمخيم جباليا”، مشيرا إلى أن “طواقمنا تواجه صعوبات جمة في إسعاف الجرحى”.

وأوضح أنه “لا بد من تدخل عالمي فوري لإدخال الوقود”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي علي مربع سكني في "الفالوجا" بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة الفلسطينية، خروج 16 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيين في شمال غزة سينفدان تماما من وقود المولدات خلال ساعات.

وقال الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: “نوجه نداء استغاثة عاجلا إلى جميع إخواننا من الدول المنتجة للنفط للتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بالوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

وأضاف أن “هناك 42 طفلا على أجهزة دعم الحياة، بما في ذلك الحاضنات، و62 على التنفس الاصطناعي، و650 مريضا يعانون من الفشل الكلوي من بين مئات الجرحى”.