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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية| تفاصيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات المعنية.

توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد بثقافة السلامة والصحة المهنية

حيث وجّه  بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة و ممشى الدراجات والمشاة، وتخصيص مدخل خاص للمدينة الرياضية، كما أشار إلى إنشاء ساحة انتظار بمنطقة البنوك لخدمة العملاء، والإنتهاء من تسوية وتجميل المنطقة المحيطة بالمدخل الرئيسي للعاصمة.

اصمة الإدارية الجديدة الأستاذ إبراهيم الزملوط السلامة السلامة والصحة المهنية اللواء دكتور محمد الزملوط بركة بالعاصمة الإدارية سكرتير عام المحافظة لعاصمة الإدارية الجديدة

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