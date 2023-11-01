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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير عسكري صيني: لا يوجد جدول زمني لحل قضية تايوان

صدى البلد

قال الخبير العسكري الصيني، النائب السابق لرئيس أكاديمية الجيش الصيني للعلوم العسكرية، الفريق هي لي، إنه لا يوجد جدول زمني لحل قضية تايوان.

وأكد هي لي خلال مقابلة صحفية، أن الصين تطلع إلى هذا الحدث منذ أكثر من ٧٠ عاما.

وأشار إلى أن البعض يشعر بالقلق من احتمال حدوث "إطلاق نار" عبر المضيق، وإذا حدث ذلك فإن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق تايوان.

وأضاف الخبير العسكري الصيني، أن سياسة الصين فيما يتعلق بقضية تايوان واضحة والتي تتمثل في..

أولاً : السعي بإخلاص وصبر إلى إعادة التوحيد السلمي ، وهو أنفع.

ثانياً ، لا تتعهد الصين بعدم استخدام القوة أو التخلي عن الوسائل غير السلمية الأخرى. لماذا؟ بكين مستعدة للرد على التدخل الخارجي والأعمال الانفصالية التي يقوم بها عدد صغير جدًا من القوى التي تدافع عن "استقلال تايوان" وليس بأي حال من الأحوال ضد الغالبية العظمى من سكان تايوان.

وتساءل: كيف ستحل الصين مشكلة تايوان، إلى حد ما، يعتمد على درجة تدخل القوى الخارجية وعلى موقف السلطات التايوانية.

وتابع: إذا قبلت الجزيرة بتوافق 1992، فإن مبدأ صين واحدة والعودة إلى الوطن بسلام هو الخيار الأفضل. ولكن إذا التزمت تايوان بوجهات نظر انفصالية وأصرت على "الاستقلال"، فإن الصين لن تضبط نفسها.

استقلال تايوان الجيش الصيني تايوان غزو تايوان الصين صين واحدة

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