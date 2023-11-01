مباراة فيها استمتاع.. تعليق مثير من الغندور على مواجهة الأهلي وصن داونز

علق الاعلامي خالد الغندور علي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجنوب أفريقي صن داونز في نصف نهائي الدوري الافريقي.

وقال الغندور من خلال برنامجه الاذاعي :" مباراة فيها مشاهدة واستمتاع وتغيير مزاج ".

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز محمد الشناوي أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة- علي معلول أليو ديانج مروان عطية - امام عاشور حسين الشحات - كهربا بيرسي تاو".

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، لمواجهة صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وظهرت حالة من التركيز علي وجوه لاعبي الأهلي لدي وصولهم إلي الملعب .