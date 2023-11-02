عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تطلب من الله قضاء حاجتك؟.. مواطن و9 كلمات لاترد

كيف تطلب من الله
كيف تطلب من الله قضاء حاجتك؟

كيف تطلب من الله قضاء حاجتك؟ سؤال يكثر البحث عنه حيث أشار الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن كثيرٌ منا قد نسي الدعاء، والدعاء يقول فيه رسول الله ﷺ: «الدعاء مخ العبادة» ومخ الشيء أعلاه، ومنتهاه، وإذا توقف المخ عن العمل فارق الإنسان الحياة ، فعبادةٌ بلا دعاء هي عبادةٌ مسلوبةٌ من الروح، ومن أعلى شيءٍ فيها من رأسها وهو الدعاء.

كيف تطلب من الله

كيف تطلب من الله قضاء حاجتك؟ 

وتابع علي جمعة: يمضي بنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خطوةً أخرى عندما يسمع الصحابة تروي عن سيدنا ﷺ «الدعاء مخ العبادة» فيقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الدعاء هو العبادة» تقدم بنا خطوةً أخرى؛ فبدلًا من أن يكون الدعاء رأس العبادة، ومنتهاها، وأعلى شيءٍ فيها، يذكر لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الدعاء هو نفس العبادة، وكل العبادة، هو رأسها وجسدها، هو بدايتها ونهايتها، هو ذاتها، ويقول: «إن لم تصدقوني» يعني في روايتي وضبطي عمن روى عن رسول الله «الدعاء مخ العبادة» فاقرأوا قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ فسوّى بين الدعاء وبين العبادة.

وأضاف: إذن الدعاء أمرٌ مهم، لكن رأينا كثيرًا من الناس كأنه لم يعلم أنه العبادة أو مخ العبادة؛ فترك كثيرًا من الدعاء، الدعاء في ذاته عبادة استجاب الله أو لم يستجب، فادع ربك، ولا تتعجل يقول رسول الله ﷺ: «إن الله يستجيب للعبد ما لم يتعجل» فقالوا: وما عجلته يا رسول الله؟ قال: «يقول: دعوت الله فلم يستجب لي» فيدع الدعاء، وكأن هذا أمرٌ قد سرى فينا فتركنا الدعاء، وكأننا نُلزم الله بالإجابة، فتحول الدعاء منا إلى طلب، بل إلى فرض رأي، والله سبحانه وتعالى لا يفرض أحدٌ عليه رأيا، وإذا كان الرأي نتداوله فيما بيننا، ونناقشه بنقص بشريتنا؛ فإن الدعاء فيه التجاءٌ، وفيه خضوع، وفيه عبادة، وفيه توسل، وفيه رجاء، وفيه تضرع، حتى يكون عبادةً خالصة؛ فإذا استجاب الله فبمنّه وفضله علينا، وإذا أخّر الاستجابة فبعلمه وحكمه فينا وحكمته، وإذا ادخرها لنا يوم القيامة فنعم المُدَّخَر، ونعم المُدَّخِر، ستخسر كثيرًا إذا تركت الدعاء، وفي المقابل فإنك ستكسب كثيرًا إذا ما دعوت ربك، وتضرعت إليه.
ومن صفات الدعاء المستجاب الإلحاح لح على ربك؛ فإن ربك كريم، ابكِ بين يديه، اغسل نفسك من ذنوبك، وقصورك، وتقصيرك، تواضع لربك، حتى يرفع من شأنك، الدعاء له شروط، وله أوقات، وله طريقة في الكلام مع الله، علمنا إياها رسول الله ﷺ.

هل الدعاء على اليهود حرام؟

ما حكم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟.. الإفتاء تجيب

كيف تطلب من الله قضاء حاجتك؟

وفي بيان كيف تطلب من الله قضاء حاجتك؟، قال علي جمعة قد أرشدنا إلى وقت السحر قبل الفجر في ثلث الليل الأخير، وقال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» يعني ينزل أمره سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا «في ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائلٍ فأُعْطِيْه، هل من مستغفرٍ فأغفِرُ له» هكذا بالضم في البخاري، يجوز أن تقول فأُعْطِيَه، فأغفِرَ له، ورواية البخاري فأُعْطِيْه، فأغفِرُ له، ومعنى الضم أن الفاء هنا للعطف، ومعنى الفتح أنها للسببية، وكلاهما صحيح، أما فأُعْطِيْه، "فأغفِرُ له" معناها أن ذلك بفضل الله لا من دعائك ولا من غيره، الدعاء مردودٌ لك يُكرّمك عند الله فقط، والذي وفقك للدعاء، والذي استجاب الدعاء هو الله رب العالمين، لا إله إلا هو، ولا نعبد إلا إياه، فاختيار البخاري رواية الرفع عن النصب فيها فقه، وعقيدة، فأُعْطِيْه، فأغفِرُ له، يعني وأُعْطِيْه، وأغفِرُ له؛ فكله من عند الله.

وأرشدنا ﷺ إلى وقت نزول المطر، وكان يحب أن يدعو ربه عند نزول هذه النعمة؛ لأن المطر يُسمى في لغة العرب حياة، ويُسمى في لغة العرب سماء، انظر إلى دلالات الألفاظ؛ فالله يُنزل عليك الحياة، وحينئذٍ فهو راضٍ عنك؛ فينتهز رسول الله ﷺ تلك اللفتات الكونية، ويلفت نظرك إليها بأن تدعو حينما ينزل المطر، ويقول: «إنه حديث عهدٍ بربه» نعم فإن الله قد أمر توًا بالنزول؛ فلما أمر بالنزول كان هناك خطاب إلهي وأمر إلهي لهذه القطرات من الماء أن تنزل لتحيي الأرض بعد موتها؛ فكانت حديثة عهدٍ بربها؛ إذًا فالله في حالة رضا عنا فننتهز هذا الرضا، ومن دعاء الصالحين (اللهم انقلنا من دائرة غضبك إلى دائرة رضاك، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة)، علمنا كيف نخاطب، ومتى نخاطب ربنا سبحانه وتعالى.

ويروى عن الحجاج بن يوسفٍ الثقفي وكان جبارًا في الأرض، سفاكًا للدماء، والله لا يحب سفك الدماء، ولا يحب التجبّر في الأرض، لكن هذا الرجل وفّقه الله من ناحيةٍ أخرى أن يُتم القرآن كل أسبوع فسبّع القرآن، وقرأ حصته يوميًا، كان يقرأ القرآن مرة كل أسبوع، أربع مرات في الشهر، وفّقه الله في هذا، لكنه جبّار سفّاك للدماء، حتى تحدّث الناس أن الله لا يغفر للحجاج؛ فسمع بهذا فناجى ربه، وكأنه يعرف كيف يكلم ربه فقال: (يا رب إن الناس يقولون: إنك لا تغفر للحجاج، اللهم اغفر لي) انظر كيف يخاطب ربه، إنه لا ييأس من رحمة الله، ولا يستعظم ذنبًا في قِبالة غفران الله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى بعد ما فعل في المسلمين أن يغفر له، والله كريم، (يا رب إن الناس يقولون: إنك لا تغفر للحجاج ،اللهم اغفر لي) كأنه يتوسل إلى ربه ضد الناس، والله غفورٌ رحيم.

فإذا كان هذا شأن الحجاج؛ فما بالك وأنت لم تسفك دمًا، فهيا بنا نعود إلى الدعاء، كان رسول الله ﷺ يعلمنا الدعاء، ومن تعليمه للدعاء أن علمنا أن ندعو عند الملتزم، وأن ندعو في بيوت الله، وأن ندعو أثناء السجود، وقال: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فالتمسوا في سجودكم الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم» وقال: عندما سُئل عن وقت الإجابة في دبر كل صلاة، وفي دبر المكتوبات فبعد ما تنتهي من الصلاة ادع ربك. 

ومن الدعاء المستجاب أن تبدأه بالصلاة على النبي ﷺ ، وتنهيه بها.

بيّن لنا في كثيرٍ مما يطول شرحه وذكره مواطن الدعاء، وأوقات الدعاء، وكيفية الدعاء، ادع ربك بما تجده في قلبك، كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الهم والحزن، ومن غلبة الدين، وقهر الرجال» يتعوذ من العجز والكسل، كان ﷺ نشيطًا قائمًا لليل ، مجاهدًا في النهار، حمّل جسده الشريف فوق طاقته من همته، وكل ذلك لأن قلبه كان مُعلقًا بربه فزادت همته، واتضح طريقه؛ فكان صخرة الكونين، وكان إمام الحضرتين، وكان سيد المرسلين، وخاتم النبيين فصلوا عليه وسلموا تسليما.

كيف تطلب من الله

دعاء قضاء الحوائج المستحيلة مستجاب

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك.

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: «يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك».

«اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلاتَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين».

«اللهم صلِّ وسلم على صاحب الخُلق العظيم والقدر الفخيم مَن أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وألحقنا بخُلقه وأدّبنا بأدبه، وأحيي فينا وفي أُمته هذه المعاني يا كريم».
«اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي، وتفرج بها كربتي، وتمحو بها خطيئتي، وتقضي بها حاجتي».

«اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلاما تامًا على سيدنا محمد النبي الأميّ الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله».

«اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقًا لقربه، وتأكيدًا لحبه، وبابًا لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدًا، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حُلل الرضا».

كيف تطلب من الله كيف تطلب من الله قضاء حاجتك دعاء قضاء الحوائج وتيسير الأمور الدعاء الدعاء مخ العبادة دعاء قضاء الحوائج دعاء قضاء الحوائج المستحيلة دعاء قضاء الحوائج المستحيلة مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

الله يقرفك ... إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز : لاعب مؤذي

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

ذنب الجمهور إيه| ميدو يطالب بمحاسبة المسئول عن ضم هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

جهاد وليس صدقة.. خالد الجندي يوضح فضل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

أين تسكن أرواح الشهداء بعد ارتقائها؟.. منزلة عظيمة يكشفها خالد الجندي|فيديو

خصلة في الأنبياء من دعا بها تضاعف أجره .. احرص عليها

140 ألف كتاب عن المدينة.. علي جمعة يوضح مكانة القدس في الأديان

وفد ماليزي يطلب من "البحوث الإسلامية" تنظيم برامج تدريبية للأئمة بأكاديمية الأزهر

فتاوى تشغل الأذهان| أحكام قنوت النوازل وهيئته.. هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس؟.. وتأخير الزكاة هل يجوز لكثرة الأعباء المادية؟

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

مجربة قبل النوم للرؤية والشفاعة.. صيغة لـ الصلاة على النبي 70 مرة

ترشيحاتنا

طلب عرض مسرحية يوم وفاته.. أحمد فؤاد خليل يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده

قصف إسرائيلي على خان يونس وغارات تدمر مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في غزة

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيفو تكشف عن موعد إطلاق هواتف Vivo X100 الرائدة

بدلا من زحمة المواصلات.. أرخص سيارات رينو بـ135 ألف جنيه

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

طبق يكفى 4 أفراد.. طريقة عمل شاورما الفراخ

فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ