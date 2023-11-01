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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عكاشة: الانقسام الفلسطيني خطيئة استراتيجية كبرى

خالد عكاشة
خالد عكاشة

أكد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن الانخراط المصري في القضية الفلسطينية لا يخفى على أحد ومصر تهتم بالقضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

 

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وأضاف خالد عكاشة في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ المشهد ” المذاع على قناة “ تن”، :"  مصر كانت حاضرة في إدارة شؤون اللجوء الفلسطيني، ومساعدة الفلسطينيين، والكثير من الأمور المتعلقة بالبعد الانساني".

 

وتابع خالد عكاشة:"  الانقسام الفلسطيني عبارة عن خطيئة استراتيجية كبرى،  مشيرًا إلى أن مصر قامت بـ17 جولة في محاولة لإنهاء هذا الانقسام، معقبًا: "وكأن الانقسام الفلسطيني هو الصنم الذي يعبده كل الفلسطينيين".

ولفت إلى أن حركة حماس لن تغادر قطاع غزة، حتى إذا هزمت في الحرب الإسرائيلية التي تشن على قطاع غزة، لأنها استثمرت كثيرًا في البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة طوال السنوات السابقة.

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