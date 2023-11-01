بدون وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعلن استعدادها لهدنة إنسانية في غزة

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية للقتال في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تريد مناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل وآخرين للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة.

فيما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف الحرب والعمل نحو هدنة إنسانية في غزة.

وحذر الملك عبدالله خلال لقاء ثنائي في قصر الصخير، تبعه موسع، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع، مشددا على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك.