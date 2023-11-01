عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعلن استعدادها لهدنة إنسانية في غزة

قصف غزة
قصف غزة

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية للقتال في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تريد مناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل وآخرين للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة.

فيما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف الحرب والعمل نحو هدنة إنسانية في غزة.

وحذر الملك عبدالله خلال لقاء ثنائي  في قصر الصخير، تبعه موسع، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع، مشددا على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك.

 

إسرائيل هدنة انسانية غزة وقف إطلاق النار قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يحصل على مليون و700 ألف دولار رغم وداع بطولة الدوري الأفريقي

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد مباراة صن داونز

الرئيس: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم لوقف إطلاق النار في غزة

السعودية وأمريكا تتفقان على منع التصعيد في المنطقة

وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية

لو موبايلك اتسرق.. اتبع هذه الخطوات على الفور لاسترجاعه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تساعد على خفض ضغط الدم

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان ياسمين صبري وتثير الجدل على السوشيال ميديا

ما لحقش يكمل الجملة..فيديو صادم لطفل فلسطيني أثناء مقابلة تلفزيونية عبر الهواء

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ