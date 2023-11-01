الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام ، اليوم الأربعاء، بتجدد القصف الإسرائيلي الآن على غرب مدينة قطاع غزة.

وتجددت الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأربعاء، بقصف مروحية إسرائيلية عدة مواقع في بيت حانون.

وأعلن راديو صوت فلسطين عن حدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.