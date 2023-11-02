أول تعليق من ميدو بعد وداع الأهلي للدوري الأفريقي

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالجماهير التي حضرت مواجهة الأهلي وصنداونز، اليوم الأربعاء، في الدوري الأفريقي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "البطل الحقيقي لمواجهة اليوم بين الأهلي وصنداونز هو جمهور الفريق الأحمر".

وتابع: "مشهد الجماهير اليوم سوف يشجع المسؤولين من أجل زيادة أعداد الجماهير في المباريات المحلية".

وواصل: "الجماهير لم تخرج عن النص طوال أحداث اللقاء، حتى بعد مرور الوقت واقتراب المباراة من النهاية، ظلت الجماهير تؤازر الفريق بغض النظر عن النتيجة".

وأتم: "صناعة كرة القدم الحقيقية تبدأ من السماح بالحضور الجماهيري بكامل العدد".

