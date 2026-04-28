مجلة «آفاق المناخ» بالوزراء تحصل على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات

حصلت مجلة "آفاق المناخ" على أعلى تقييم (7/7) من المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية المُحكَّمة.

جاء ذلك في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على دعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والبحثية المتخصصة حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية وتقييم آثارها.

يُذكر أن مجلة "آفاق المناخ" هي مجلة علمية محكمة متخصصة في القضايا المناخية، والبيئية، والتنمية المستدامة، تصدر باللغة العربية، وبصفة دورية نصف سنوية (أبريل وأكتوبر).

وتُسلط المجلة الضوء على تأثيرات القضايا البيئية والمناخية على القطاعات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والبيئية، والتكنولوجية.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أن حصول المجلة على أعلى تقييم إنما يأتي في إطار عظيم الجهد المبذول من جانب هيئة التحرير وأعضاء لجنة التحكيم الموقرة لأجل إثراء وتنقيح المحتوى العلمي للمجلة، ودعم المجتمع البحثي ومتخذي القرار بالمعرفة العلمية الموثوقة ذات العلاقة بقضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب تقديم تحليلات للوضع الدولي الراهن لقضايا البيئة والمناخ عبر مراجعة المؤشرات والتقارير المناخية والبيئية الدولية واقتراح بدائل لتحسين وضع مصر فيها، وذلك باعتبار أن تغيُّر المناخ أحد التحديات الأكثر تأثيرًا على موارد ومقدرات وإمكانات الدول والشعوب، ويهدد ركائز التنمية والتقدم التي حققتها المجتمعات.

واختتم "الجوهري" بالإشادة بجهود "مجتمع الباحثين"، وسعيهم الدؤوب من أجل نشر المعرفة المتخصصة وإثراء العمل البيئي والمناخي بأبحاثهم ودراساتهم العلمية.

وتوجه بجزيل الشكر لأسرة تحرير المجلة على إخلاصهم وعملهم الدؤوب للخروج بالمجلة على النحو الأمثل، وهو ما تُوج فعليًا بحصولها على التقييم الأعلى من جانب المجلس الأعلى للجامعات.



