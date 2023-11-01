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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار في محيط حي والتوام شمال غرب مدينة غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأربعاء، بسماع دوي إطلاق نار في محيط حي والتوام شمال غرب مدينة غزة.

كما أفادت بقصف إسرائيلي جديد يستهدف منطقة الفالوجا في مخيم جباليا وقصف مروحية إسرائيلية عدة مواقع في بيت حانون.

وأعلن راديو صوت فلسطين عن حدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.

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