بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بمجلس إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " لا أحد يعلم من المسؤول عن فريق الكشافين بالأندية المصرية وخاصة القطبين الأهلي والزمالك".

وتابع: "أين منصب المدير الرياضي في الأندية المصرية؟ ليس أمرا طبيعيا أن يصبح رئيس النادي مسؤولا عن كل ما يخص كرة القدم بالنادي".



وأتم: " الأندية المصرية تنفق ملايين الملايين بدون وجود إدارة ناجحة للنادي، أنظروا ما فعله صن داونز في ترتيب مناصب إدارته ووجود كشافين للفريق حول العالم إضافة إلى مدير رياضي ناجح مثل فليمينج بيرج، الذي شغل نفس المنصب سابقا في تشيلسي والمنتخب الدنماركي".