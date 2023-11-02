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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذنب الجمهور إيه| ميدو يطالب بمحاسبة المسئول عن ضم هذا اللاعب

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الأهلي أخفق في قرار تعاقده مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الحالي.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " كولر الوحيد في العالم المقتنع بأن التعاقد مع أنتوني موديست هو التعاقد الصحيح بالنسبة للأهلي".


وتابع: "موديست كان لاعبا مميزا منذ سنتين، كان يقدم مردودا رائعا مع بروسيا دورتموند عندما شاهدته، ولكنه الآن لا يستطيع تقديم نفس الأداء".


وأتم: "الأهلي أخفق في تعاقده مع موديست في حالته الحالية، ويجب محاسبة المسؤول عن التعاقد مع اللاعب، فما ذنب جماهير الأهلي في انتظار عودة موديست لجاهزيته الفنية وإشراكه على حساب أفضل مهاجم بالفريق كهربا؟".

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