مصرع عشريني في حادث سيارة بسوهاج

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، حتفه؛ إثر انقلاب سيارته الملاكي به أعلى كبري سوهاج العلوي دائرة مركز شرطة سوهاج، عقب اختلال عجلة القيادة بين يديه؛ نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي ووفاة قائدها.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "احمد ا.س.ا- 21 سنة- ويقيم دائرة مركز أخميم"، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة؛ ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال والده المدعو (أيمن س.ا.ا- 52 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.