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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التى تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ لذا يحب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة .

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يكون حالة الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق، وفق بيان هيئة الأرصاد.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الادارية 31 22
6 اكتوبر 31 21
بنهــــا 30 22
دمنهور 29 21
وادى النطرون 30 21
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 30 22
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 30 22
طنطا 29 22
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 22
العريش 28 21
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 30 16
كاترين 25 13
الطور 30 21
طابا 29 22
شرم الشيخ 33 24
الاسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 27 19
السلوم 30 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 22
الغردقة 33 23
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 24
حلايب 28 26
أبو رماد 30 25 
رأس حدربة 27 26
الفيوم 31 22
بني سويف 31 21
المنيا 31 20
أسيوط 32 19
سوهاج 33 20
قنا 34 22
الأقصر 34 23
أسوان 35 23
الوادى الجديد 33 20
أبوسمبل 35 24

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