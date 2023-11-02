التأمين الصحي بالقليوبية ينظم يوما علميا للتوعية بأورام الثدي

نظم فرع القليوبية للتأمين الصحى يوما علميا للتوعية بأورام الثدي تحت إشراف عدد من أساتذة الجامعات والإستشاريين، بحضور 60 طبيب مشارك من الوحدات التابعة والمستشفيات ولجان الأورام.



وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع القليوبية للتأمين الصحى أنه تم خلال الفعاليات تم عرض تجارب نجاح مقاومة المرض من محاربات السرطان.



وأشار إلى أن اليوم العلمي يهدف إلي توعية المجتمع خاصة النساء بعوامل الخطورة التي تزيد إحتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.



وأكد أن صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة المصرية ، حيث تضع الدولة المصرية النهوض بصحة المرأة في صميم اهتمامتها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "صحة المرأة صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تعتبر أحد الإنتصارات الهامة للمرأة المصرية.