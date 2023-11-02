وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية| فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية، إن تعداد مصر السكاني وصل لـ 105 ملايين مواطن، و60% منهم شباب، وبالتالي سوق العمل بها كبيرة وتزداد كل عام.

وزيرة التخطيط و التنمية: يجب تقليل الفجوة بين سوق العمل وعرض سوق العمل

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمته في افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أنه يجب تقليل الفجوة بين سوق العمل وعرض سوق العمل، وذلك من خلال المهارات التي تدمج للتعليم التقليدي، مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة التي نحتاجها في سوق العمل المهنية والفنية.



وأشارت وزيرة التخطيط و التنمية إلى أن القرية الكونية كانت لعقود أرض فضاء، وتحولت إلى صرح تعليمي، مؤكدة أن الدولة المصرية تنتهج شراكة حقيقية للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.